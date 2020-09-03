نجوم عاشوا طفولة صعبة

متابعة بتجــــــــــــرد: لا يعرف الكثيرون بأن بعض النجوم الذين يرونهم يعيشون حياة مليئة بالرفاهية والمال عاشوا طفولة صعبة مليئة بالمعاناة.

عانت النجمة تشارليز ثيرون كثيراً في طفولتها بسبب المشاكل الدائمة بين والدها ووالدتها وشهدت كذلك مقتل والدها وهي في الـ15 من عمرها.

عانت عائلة الممثل الكوميدي جيم كاري من مشاكل مادية كبيرة، ما اضطر والده للعمل في مصنع للعجلات، بينما عمل جيم وشقيقه وأخواته بتنظيف وغسل الأرضيات والمراحيض.

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ليس هذا فحسب فعندما ترك والد جيم وظيفته٬ عاش جميع أفراد عائلته في “عربة سكنية”.

طفولة النجمة ديمي مور كانت مليئة بالمعاناة٬ فوالدها ترك والدتها قبل ولادتها٬ فعاشت مع أمها وزوجها اللذين كانا من مدمني الكحول وتعرض للاستغلال من قِبل والدتها كما تعرضت لاعتداء وهي في الـ15 من عمرها.