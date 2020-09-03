مخرج شهير متهم بتعاطي الممنوعات يورط ممثلين وممثلات

متابعة بتجــــــــــــرد: خضع المخرج الهندي الشهير في عالم بوليوود اندراجيت لانكيش للتحقيق بتهمة تعاطي الممنوعات. وأدلى أمام فرع الجريمة المركزي التابع للشرطة الهندية باعترافات وصفت بالخطرة والمهمة حيث كشف فيها أسماء عدد من العاملين في مجال السينما مشيراً إلى أنهم متورطون في قضايا مماثلة.

وذكر في هذا السياق بحسب تقرير لموقع The Indu عدداً من الممثلين والممثلات الذين ينتمون وفق تعبيره إلى الصف الثالث إضافة إلى أشخاص آخرين. واعرب عن استعداده التام للتعاون مع المحققين من أجل الوصول إلى كل من لهم صلة بالقضية.

وأعلن المخرج أثناء التحقيق أنه متسمك بأقواله مشدداً على ضرورة أن يقوم جهاز الشرطة والأجهزة المتصلة به بالتحقيقات اللازمة للتأكد من صحة إفادته.

ويأتي هذا بعدما تم في وقت سابق اعتقال الممثلة أنيكا دي برفقة شخصين حيث وجهت إليهم تهمة تعاطي المخدرات. ويذكر أن الوسط الفني في الهند يشهد العديد من حالات تعاطي المواد الممنوعة حيث تسجل أعداد متزايدة وخصوصاً في مدينة بنغالورو.