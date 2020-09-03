الخليج 365الخميس 2020/9/3 10:26 ص بتوقيت أبوظبي
قالت مصادر مطلعة لرويترز إن النيران اشتعلت، صباح الخميس، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.
وأظهرت بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.
ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال النيران في ناقلة نفط متجهة من الكويت إلى الهند المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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