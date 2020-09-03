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اشتعال النيران في ناقلة نفط متجهة من الكويت إلى الهند المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حوادث

الخليج 365

الخميس 2020/9/3 10:26 ص بتوقيت أبوظبي

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن النيران اشتعلت، صباح الخميس، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.

وأظهرت بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.

ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.

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