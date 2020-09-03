شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى أمام محمد رجب فى مسلسل "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الكبير رياض الخولى لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة.

وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.

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يذكر أن "ضربة معلم" هو التجربة الثانية للمخرج اسماعيل فاروق فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "الأخ الكبير"، حيث قدم العديد من الأفلام خلال السنوات الماضية منها "اللى اختشوا ماتوا" و"الخلبوص" و"النبطشى" و"القشاش" و"عبده موته" و"حصل خير".

وكان أخر ظهور للنجم رياض الخولى فى مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.