شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغانى جديدة على الساحة بعد أيام.. منها "قط وفار" لـ سميرة سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عدد من نجوم الطرب من تسجيل أغانى سينجل جديدة، من المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة، منها أغنية جديدة للديفا سميرة سعيد، بعنوان " قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسى، كما يستعد نجم الأغنية الشعبية حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان "أصحاب أونطة"، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع مدير التصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفى، وإخراج حسام الحسيني. حكيم ومن الأغانى المقرر طرحها أيضا خلال الفترة المقبلة، أغنية "عرقسوسى"، للمطرب مصطفى شوقى، من كلمات بلال سرور، وألحان مصطفى حسن، وتوزيع توما، وإنتاج فرى ميوزيك، وإخراج المنتج نصر محروس. Advertisements مصطفى شوقى ومن الأغانى المنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة، أغنية "100هزة"، للمطرب محمد شاهين جديدة ويقول مطلعها: والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان أحمد أبو زيد، وتوزيع زووم، وإخراج اللبنانى عادل سرحان، وكذلك أغنية "أنا بابا"، للنجم حميد الشاعرى، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح حسن، وذلك بعد غياب اكثر من 14 سنة عن عالم الألبومات حيث كان آخر ألبوم يصدره هو" روح السمارة". محمد شاهين

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