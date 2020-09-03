شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المطربة السعودية وعد تطرح ألبومها الجديد "ويلى أحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المطربة السعودية وعد ألبومها الجديد "ويلى أحبك"، اليوم الخميس، ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها وعد، تقديم ثلاث أغنيات باللهجة العراقية وأخرى بالمصرية وأخرى بالسعودية، حيث تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من أبرزهم الملحن وليد سعد، وناصر الصالح، والشاعر خالد تاج الدين.

وكانت المطربة السعودية وعد قد أعلنت عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شهر يوليو الماضى عبر خاصية "الاستورى" بموقع "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، حيث كتبت "وعد" عبر إنستجرام: "حبيبتى بنتى جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتى يا حسنا يا قطعة من قلبى أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".

يذكر أن المطربة وعد بدأت مسيرتها الفنية معتمدة على موهبتها التى أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهورها الذى أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات فى دول الخليج العربى.