شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بطلات يتسابقن على كعكة مسلسلات الـ45 حلقة.. أبرزهن مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الموسم الدرامى الشتوى المقبل تسابق 3 بطلات على جذب الأنظار من خلال أعمالهن الدرامية التى يقدمنها وهن النجمة مى عمر، ومى عز الدين ونور اللبنانية، حيث تقدم كل واحدة منهن بطولة مسلسل جديد يعرض على شاشات المتحدة، حيث تأتى المنافسة كالتالى :

تقدم مى عم تجربتها الأولى فى البطولة المطلقة، حيث تظهر للجمهور من خلال مسلسل "لؤلؤ"، وهو مكون من 40 حلقة فقط، سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ويشهد هذا المسلسل 3 تجارب جديدة من حيث التأليف والإخراج والبطولة الأولى، ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد كبير من الفنانين.

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تقدم مى عز الدين، مسلسل بعنوان "خيط حرير"، ويعد المسلسل التجربة الأولى لمى خارج السباق الرمضانى، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته كل من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار، وإنتاج سينرجى.

نور اللبنانية

وتقدم نور اللبنانية البطولة الأولى المطلقة، بمسلسل "جمال الحريم"، بعدما تأليق العام الماضى في مسلسل " البرنس"، مع النجم محمد رمضان، وهو المسلسل المكون من 45 حلقة، ويروى قصضة حقيقية، كتبتها المؤلفة سوسن عامر في تجربتها الدرامية الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل كل من دينا فؤاد، خالد سليم، اسلام جمال، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، وعدد كبير من الفنانين، إخراح منال الصيفى، وإنتاج سينرجى.