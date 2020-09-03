تراند اليوم : النجوم بالكمامة على السجادة الحمراء.. إنطلاق الدورة 77 لمهرجان فينيسيا

افتتحت مساء أمس الدورة 77 لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وظهر النجوم على السجادة الحمراء، يرتدون كمامات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحضر الافتتاح عدد من النجوم العالميين، أبرزهم كيت بلانشيت رئيس لجنة تحكيم بالمهرجان، والنجمة العالمية تيلدا سوينتون، التي يكرمها المهرجان بجائزة الإنجاز على مدى الحياة، مع المخرجة المعروفة في هونج كونج، آن هوي، كما حضر مدراء المھرجانات السينمائية الكبرى في أوربا، مثل كان، وبرلین وروتردام وسان سیباستیان ولوكارنو، وكارلوفي فاري ولندن، تعبیرا عن التضامن مع صناعة السينما المتضررة بسبب تفشي فیروس كورونا.

وتشارك 4 أفلام عربية في برنامج الدورة 77، أولها الفيلم التونسي “الرجل الذي باع ظهره” إخراج كوثر بن هنية، وتتبع من خلاله رحلة “سام علي”، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس، عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.

الفيلم العربي الثاني من المغرب، وهو “ZANKA CONTACT”، إخراج إسماعيل العراقي، وبطولة خنساء بطمة، وأحمد حمود، ومراد زاوي.

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الفيلم الثالث من فلسطين بعنوان “غزة حبي”، إخراج طرزان ناصر وعربي ناصر، وبطولة سليم ضو، وهيام عباس، مايسة عبد الهادي، جورج إسكندر، ومنال عوض.

الفيلم الرابع من الجزائر، ينتمي إلى فئة الأفلام القصيرة، بعنوان “UNDER HER SKIN – تحت بشرتها”، إخراج مريم مسراوة.