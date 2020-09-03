محمد رمضان يحتفل بحصوله على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمد رمضان بحصوله على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات، وهي تأشيرة إقامة طويلة المدى.
رمضان نشر صورة للتأشيرة، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ووجه الشكر لحاكم دبي، قائلا: "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".
يذكر أنه في عام 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، يتم تجديدها تلقائيا، في حالة توافر نفس الشروط، وتمنح لفئات معينة مثل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.
وتتيح هذه التأشيرة للمقيمين في الإمارات، والوافدين وعائلاتهم، إمكانية التمتع بإقامة طويلة المدى دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% بعكس المتعارف عليه، وهو ضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل الإمارات.
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