شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون "ذا روك" يعلن إصابته وزوجته وابنتيهما بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون المعروف بـ"ذا روك"، أنه وزوجته وابنتيهما أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يتعافون حاليا من الوباء اللعين، موضحا أنه لم تظهر لديه أعرض إلا أن أبنتيه شعروا بالتهاب فى الحلق لفترة قصيرة.

نشر دواين جونسون، عبر حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" طويل، كشف من خلالها أنه وعائلته يتعافون حاليا من فيروس كورونا.

ويبلغ النجم الأمريكي 48 عاما، أما زوجته لورين تبلغ 35 عاما، ولديهما أبنتان الأول تيانا ولدت في إبريل 2018، والثانية ياسمين ولدت في ديسمبر 2016، كما أنه لديه أبنه أخرى تبلغ من العمر 19 عاما من زوجته الأولى ويبدو أنها لم تصاب بالوباء.



ذا روك

وتحدث ذا روك ، عن كيف كانت إصابته بفيروس كورونا واحدة من أكثر الأشياء صعوبة وبالنسبة له شخصيًا، وذلك وفقا لموقع bleacherreport.

وأشار إلى أنهم جميعًا يتحسنون الآن وأنهم بصحة جيدة، كما قال إنهم لم يعودوا معديين، موضحا أنهم أصيبوا بفيروس كروونا COVID-19 من أصدقاء العائلة المقربين الذين "يحبونهم ويثقون بهم" وأوضح، إن بناته عانين قليلاً من التهاب الحلق لبضعة أيام لكن بشكل عام لم تظهر عليهن أي أعراض بعد ذلك.

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وحث جونسون الناس على البقاء منضبطين، حيث تعزيز جهاز المناعة و ارتداء الكمامة، و حماية العائلة، حيث لابد لكل فرد أن يكون صارما سواء من خلال وجود أشخاص في منزلك أو والتجمعات مع ضرورة أن نكون إيجابيين.