شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يؤجل فيلم "الواد وأبوه" مع الزعيم عادل إمام ويحضر لرمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد إمام لـ"الخليج 365"، إنه أجل فيلم "الواد وأبوه" مع الزعيم عادل إمام، الذى كان من المفترض أن يتم تصويره الفترة المقبلة، من إخراج رامى إمام، لافتاً إلى أنه منشغل حالياً فيلم جديد سيتم الإعلان عنه الفترة المقبلة، فور الانتهاء من كل تفاصيله.

وأوضح إمام، أنه مشغول حالياً بتحضيرات مسلسله الجديد، المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى المقبل، والذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، مشيراً إلى أنه يعقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب لتحضير مفاجأ كبيرة لجمهوره، فضلا عن الاتفاق على كل التفاصيل، تحت قيادة حسام شوقى المدير العام للشركة.

وفى السياق ذاته، قررت شركة سينرجى تغيير اسم العمل "الملك"، إلى اسم آخر، إذ يبحث صناعه عن اسم بديل له فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك تشابه بين اسم محمد امام واسم مسلسل النجم عمرو يوسف المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة".

يشار إلى أن محمد إمام، يعرض له حالياً فيلم "لص بغداد"، والذى حقق نجاحاً كبيراً في عرضه بالسينمات، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، اخراج أحمد خالد موسى، انتاج سينرجى فيلمز.

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