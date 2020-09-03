سلمى حايك أكثر رشاقة في عيد ميلادها الـ54

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة العالمية سلمى حايك بعيد ميلادها الـ54 بجلسة تصوير شاطئية، وظهرت مرتدية ثوب البحر الأصفر، وتنورة متناسقة.

مازالت الممثلة الأمريكية "النصف اللبنانية" -والتي لا تؤمن بتجميل البوتوكس- تتمتع ببشرة خالية من العيوب، وجسد ممشوق، ولم يستطع الزمن التأثير فيه رغم وصولها للعام 54.

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كتبت سلمى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، -الذي يضم 17 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي- "ممتنة وفخورة جدًا لكل سنة من سنواتي الـ54".

وأضافت "أشكركم على كل امنياتكم في عيد ميلادي، خاصةً للمعجبين الذين قاموا بعمل حساب خاص لعيد ميلادي"، فيما لقيّ "بوست" حايك سيل من التهاني، خاصة من أدقائها بالوسط الفني منهم، المرشحة لجائزة الأوسكار كيت هدسون، وأورلاندو بلوم.