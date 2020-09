نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان في أول اطلالة بعد الحجر الصحي.. شاهد

رنا صلاح الدين - أمضت نجمة برنامج الواقع The Keeping Up With The Kardashians، كلوي كارداشيان أسابيع في المنزل منفصلة عن بقية أفراد عائلتها بسبب وباء فيروس كورونا.

خلال مقطع دعائي للموسم القادم من KUWTK، شوهدت كلوي بمنزلها في إطلالة موحية جديدة بمكياج بسيط، بينما كانت منفصلة عن أفراد الأسرة وغير قادرة على حضور أي مواعيد للتجميل، ومع ذلك، يبدو أن النجمة قد خضعت لعملية تحول جذرية بعدما خفت قواعد حظر كورونا واصبح من الصعب التعرف إليها.

خرجت كلوي بعد شهور من الحجر الصحي بشعر بني، وتساءل معجبيها عما إذا كانت قد خضعت لجراحة تجميل كالتي يعتاد عليها عائلة كارداشيان "بوجه مختلف كل أسبوع" ، وهو الأمر الذي سخرت منهالنجمة.

واختلف مظهرها قبل الحظر كثيرًا عن مظهرها الجديد، لكن كلوي لم تعلق بعد على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية، كما نفت سابقًا إجراء عملية جراحية لها في الماضي.

أثارت لقطاتها الأخيرة على انستجرام جدلًا حيث يعتقد متابعيها أنها غيرت مظهرها بشكل كبير، ويعتقد البعض الآخر أن اختلاف مظهر كلوي كان نتيجة حيل ذكية في تحرير الصور واستخدام الفلاتر.