من ايشواريا راي إلى بريانكا شوبرا.. ممثلات من بوليوود تزوجن من رجال أصغر منهن سنًا

رنا صلاح الدين - "الحب لا يعرف فارق السن بين الرجل والمرأة"، هذه مقولة عمل بها كثير من نجمات وجميلات بوليوود في حياتهن الخاصة وعلاقاتهن بالرجال، وإليكم 9 من جميلات بوليوود اللواتي وقعن في حب رجال أصغر سنًا.

"نرجس وسونيلدوت"، ارتبط الممثلان في أثناء تصوير فيلمهما الملحمي، "الهند الأم"، تمامًا مثل مشهد درامي في فيلم، في، فقد أنقذ سونيل دوت نرجس من حادث حريق وفاز بقلبها، بعد عام من ذلك عقد الثنائي قرانهما وأنجبا ثلاثة أطفال سانجاي وبريا ونامراتا.

نرجس

ايشواريا راي وابهيشيك باتشان بدأ الزوجان في المواعدة في أثناء تصوير فيلمهما جورو، بعد إصدار الفيلم في 20 أبريل 2007، عقدا قارنهما. الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا والممثل البالغ من العمر 44 عامًا لديهما ابنة، أراديا.

ايشواريا

شيلبا شيتي وراج كوندرا، تعد شيلبا أكبر بثلاثة أشهر من زوجها راج كوندرا، التقى راج بالممثلة عندما كان يساعد شيلبا في الترويج لعلامتها التجارية للعطور S2، عقدا قرانهما في 22 نوفمبر 2009. للزوجين الآن طفلان فييان وساميشا.

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شيلبا شيتي وراج كوندرا

في عام 1998، تزوجت ملكة جمال الهند السابقة مهر جيسيا من أرجون رامبال الذي يصغرها بسنتين. للزوجين ابنتان، ماهيكا وميرا. بعد 20 عامًا طويلة وفي عام 2018، أنهى الثنائي زواجهما.

مهر جيسيا

عقدت بريانكا شوبرا قرانها على نجم البوب ​​العالمي نيك جوناس في حفل زفاف فخم في جودبور عام 2018. بينما تبلغ نجمو كوانتيكو 37 عامًا، يبلغ نيك 27 عامًا. وجرى تصيد الزوجين بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفجوة العمرية بينهما البالغة 10 سنوات.

بريانكا