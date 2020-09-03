شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا فى أغنية جديدة مع مطرب ستار أكاديمى محمد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد شاهين، لطرح ديو جديد يجمعه بمطرب المهرجانات أورتيجا، والذى انفصل مؤخرا عن رفيقه مطرب المهرجانات أوكا، بعدما ظهر اسمهما على الساحة وحققا نجاحا معا، ولم يتم الاستقرار على اسم الأغنية الجديدة التى تجمع أورتيجا بمطرب ستار أكاديمى محمد شاهين، وهى من كلمات كالوشة، وألحان وتوزيع رامى المصرى، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب، حسبما أكد موزع الأغنية رامى المصرى لـ"الخليج 365".

أورتيجا ومحمد شاهين ورامى المصرى أثناء تسجيل الأغنية من ناحية أخرى طرح محمد شاهين فى رمضان الماضى، دعاءً دينيا بعنوان "صوت الأذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو. Advertisements وشهدت ساحة المهرجانات الشعبية منذ فترة، انفصال المطرب أوكا عن صديقه المقرب له وزميل الكفاح أورتيجا، وبدأ هذا الانفصال من طرح المطرب أورتيجا أغنية بشكل منفرد تحت عنوان "أنا هتجن" بدون صديقه أوكا، ليكون بداية الانفصال بشكل غير معلن بعد مشواره غنائى على مدار 10 سنوات. يذكر أن شاهين طرح "ألبوم" العام الماضى ضم أغنية "ابن عمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.

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