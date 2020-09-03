تراند اليوم : شاهد.. سعد لمجرد ينعي عبد الجبار الوزير

نعى الفنان المغربي سعد لمجرد الممثل المسرحي المغربي القدير ​ عبدالجبار الوزير الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض مساء اليوم الأربعاء عن 92 عاماً.

ونشر لمجرد صورة للراحل في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها :”الحاج عبد الجبار لوزير في ذمة الله ، اللهم ارحمه و اغفر له و اجعل مثواه الجنة”.

وقد توفي الوزير بشكل طبيعي داخل منزله الكائن بحي الداوديات بمراكش بعدما عانى مؤخراً من مضاعفات صحية ناجمة عن مرض السكري نقل على إثرها إلى المستشفى، وسيوارى غداً في ثرى مدفن باب دكالة بعد صلاة الظهر.

إشارة إلى أن عبد الجبار الوزير، ولد بالمدينة الحمراء سنة 1928، ويعد ويعتبر الراحل من اعمدة المسرح المغربي من الشخصيات الفنية البارزة التي طبعت السجل الفني للمغرب عموما ومراكش خصوصاً، ، حيث عرفت مسرحيات عبد الجبار الوزير نجاحا ومتابعة جماهيرية ، كما قدم الفقيد العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

ونجح لوزير كثنائي كوميدي مع الفنان الراحل ​محمد بلقاس، كما قدم عددا من المسرحيات والمسلسلات والأفلام الناجحة، من بينها مسرحية “الحراز” (1968)، وفيلم “حلاق درب الفقراء” (1982)، والسلسلة الكوميدية “دار الورثة” (2010)، وفيلم “ولد مو” (2009) وغيرها، إضافة إلى ماضيه المشرق ضمن صفوف المقاومة الوطنية، وشهرته مع فريق الكوكب المراكشي.