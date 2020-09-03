تراند اليوم : بإطلالة ساخنة جداً.. سلمي حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ54

شاركت الفنانة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك متابعيها بمجموعة صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، إذ أنها تحتفل اليوم بعيد ميلادها ال ٥٤ في اليونان.

و بدت حايك في الصورة بإطلالة مبهجة وجذابة مرتدية فستان أصفر مكشوف دون أكمام، مفتوح عند منطقة الصدر و الظهر، و يتوسطه حزام مربوط عند منطقة الخصر، ما أبرز أنوثتها و قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت حايك تسريحة الكعكة المميزة، حيث قامت برفع شعرها كله بعمل كعكة، كما اختارت ألا تتكلف بوضع الماكياج الصاخب، بل قامت بوضع مكياجًا هادئًا يرتكز علي الألوان الترابية.

Advertisements

وقامت حايك برسم عينيها بخط آيلاينر بسيط، مع وضع القليل من الآيشادو باللون البني، كما قامت بتحديد الحواجب ووضع البلاشر باللون البني الفاتح، مع وضع الهايلايتر في معظم أجزاء الوجه والجسم، زقامت بوضع أحمر الشفاة باللون الأحمر الصارخ المثير، ما عكس جمال و رقة ملامحها التي مازالت تتمتع بنفس رونقها و تميزها، حث أنها لم تتغير أبدًا بمرور الزمن.

وأكملت حايك أناقة إطلالتها بإرتداء مجموعة من المجوهرات الأنيقة باللون الذهبي المميز، ما أثار إعجاب جمهورها و متابعيها و خطف أنظارهم جميعًا.