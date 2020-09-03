تراند اليوم : بالصور – صبا مبارك تخطف الأنظار بملابس ملفتة

حرصت الفنانة صبا مبارك، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها خلال تواجدها العام الماضي في الجونة بالغردقة.

وتألقت صبا مبارك في الصورة بإطلالة كاجوال على الموضة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح و نسقت معه بلوزة جمعت بين اللون الأبيض و الأسود واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة.

وأكملت صبا مبارك إطلالتها بساعة يد أنيقة باللون الذهبي و لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على “إنستجرام”.

لفتت صبا مبارك الأنظار بمكياج صاخب ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.