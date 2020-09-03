تعرف على نجمة شهيرة تمنت كاردى بى ظهورها فى كليبها الأخير WAP

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل جمهور النجمة العالمية كاردى بى ونجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون إطلاقهما لكليب WAP منذ عدة أسابيع بحالة من البهجة الواضحة، وازداد حماس عاشق موسيقى الراب بعد أن استطاع العمل أن يحطم الكثير من الأرقام القياسية، بينما تمت الإشادة به باعتباره رصد جديد لثقافة المرأة فى عالم موسيقى الراب.
وكانت مفاجأة الكليب هو ظهور عدد من نجوم العالم به مثل نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر ونورمانى ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز، إلا أن كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما كشفت فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى الكليب النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماشى مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب.
وكشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدر كبير من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.
كاردي بي وليزو
يذكر أن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.
فبعد مرور دقيقة و45 ثانية من الكليب تظهر كيلى جينر مرتدية ثوبا ذا تصميم مثير " leopard print "، وجاءت فكرة الاعتراض على وجود جينر لعدة أسباب وأبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادى وقضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها فى الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر"، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلى جينر .
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