شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد في بروفة لحفلها الفنى الأون لاين على تيك توك..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها بموقع تويتر، "فيديو" بروفة حفلها المباشرة على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك يوم 10 سبتمبر المقبل وعلقت قائلة: "بروفة حفل تيك توك، 10 سبتمبر8 ونصف ليلاً.. لا تفوتها".

وتستعد الديفا سميرة سعيد لإحياء حفل أون لاين لجمهورها ومحبيها على الحساب الشخصى لها عبر تطبيق "تيك توك" يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، فى الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المقرر أن تغنى سميرة في حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و"ع البال".





كما ستطرح الديفا سميرة سعيد يوم 10 سبتمبر، أغنيتها السنجل الجديدة وهي بعنوان "قط وفار"، وذلك من خلال حفل لايف أون لاين على تيك توك حيث تقدمها الديفا في نهاية الحفل، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

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يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.