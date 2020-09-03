شكرا لقرائتكم خبر عن صراع المشاهدات.. "اختراع" تفوز على "أماكن السهر" بـ 2 مليون والجسمى لقى الطبطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت معركة مشاهدات يوتيوب تشغل عدد كبير من نجوم الأغنية، حيث يتسابق كل منهم على تحقيق النسب الأعلى في المشاهدات، وحتى كتابة هذه السطور، قد حقق النجمين تامر حسنى ومحمود العسيلى بأغنيتهما الجديدة التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتحمل عنوان "إختراع"، 10 مليون مشاهدة و280 ألف و571 مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها، حيث طرحتها الشركة المنتجة يوم 28 أغسطس، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان: أحمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، والفيديو كليب من إخراج تامر حسنى، والأغنية إحدى أغانى ألبوم تامر حسنى الجديد "خليك فولاذى".





وحقق النجم عمرو دياب بأغنيته "أماكن السهر"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، 8 مليون و28 ألف و486 مشاهدة، والتي تم طرها يوم 24 أغسطس، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى، وأخرج الكليب أحمد النجار.





وفى مفاجأة لجمهوره حقق النجم الخليجى حسين الجسمى بأغنيته الجديدة "بالبنط العريض"، 52 مليون و101 ألف و168 مشاهدة، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمى، وتوزيع توما، ليحقق الجسمى نجاح كبير للغاية بالأغنية، وكأنه بالفعل لقى الطبطبة بهذه الأغنية بعد محاولة التنمير عليه من قبل بعض رواد السوشيال ميديا.