في 4 أيام فقط.. “إختراع” تامر حسني ومحمود العسيلي يكسر حاجز الـ10 ملايين

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الدويتو الغنائي الجديد الذي أطلقه النجم المصري تامر حسني بالتعاون مع محمود العسيلي تحقيق رحلة نجاحه، حيث حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام فقط على طرحه عبر يوتيوب.

وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production.

أمّا الكليب من إخراج تامر حسني في أوّل تجربة له بهذا المجال وذلك بعد أن كان قد أشرف على إخراج معظم أعماله المصوّرة في السابق. وجاءت فكرة العمل مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.

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نفيد بالذكر أن كليب “إختراع” يحتلّ منذ طرحه المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر روجًا في مصر ومختلف البلدان العربية.