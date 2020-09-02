فيديو نادر لعمر الشريف: كنت أعبد الشيخ الشعراوي لهذه الأسباب

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مشاركة مقطع فيديو نادر للفنان المصري الراحل عمر الشريف (1932- 2015) يتحدث فيه بإعجاب عن الشيخ محمد متولي الشعراوي (1911- 1998).



وفي الفيديو قال عمر الشريف إنه كان حريصاً على متابعة دروس الشيخ الشعراوي بانتظام طوال فترة وجوده داخل مصر.





وأضاف: "الشيخ الشعراوي دا، كنت بعبده لأسباب معينة، لأنه ممثل هايل.. عاجبني الطريقة اللي بيفهم الناس بيها الناس اللي قاعدين قصاده وبيفهمني وأنا قاعد قدام التلفزيون في الصالون، كان أحسن واحد يعرف اللغة العربية".

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واستعرض الشريف بعض الأمثلة لتفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم وفهمه العميق للغة العربية، مشيرا إلى أنه لم يتخلف يوما عن حضور دروس العالم الراحل أمام التلفزيون.

وتابع: "كان لذيذ أوي لأنه بيشرح بالطريقة اللي الناس تفهمها، مثقفين أو جهلة.. كنت بتعلم منه القرآن وفي نفس الوقت اللغة العربية، بحبه أوي، كان أحسن ممثل في العالم، مسلي ومضحك".

ويعد الشيخ الشعراوي من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، إذ عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية مما جعله يستطيع الوصول إلى شريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، ولقّبه البعض بـ"إمام الدعاة".

أما عمر الشريف فهو ممثل مصري عالمي، ومن أشهر أدواره بطولة أفلام "دكتور جيفاغو"، و"الفتاة المرحة"، و"لورنس العرب"، وترشح لجائزة الأوسكار، كما نال 3 جوائز "جولدن جلوب".