شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشاركون بصوتهم فى الإعلان عن معاهد أكاديمية الفنون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن فى الإعلان عن تطوير أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، حيث أعلنت الأكاديمة عن قبول دفعات جديدة فى معاهد الأكاديمية المختصة فى دراسة فنون الإبداع فى إعلان مصور بقيادة المخرج رومانى خيرى، وبصوت النجوم.

ومن النجوم الذين شاركوا بصوتهم فى الإعلان عن معاهد أكاديمية الفنون المختلفة أحمد حلمى، محمد هنيدى، أحمد السقا، منى عبد الغنى، نيللى كريم، المطرب أحمد فهمى، ياسر على ماهر، منة عرفة، درية شرف الدين.

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وتضم أكاديمية الفنون أكثر من معهد لدراسة الفنون والإبداع، وهم المعهد العالى للسينما، المعهد العالى للفنون المسرحية، منى عبد الغنى المعهد العالى للموسيقى العربية، المعهد العالى للباليه نيللى كريم، المعهد العالى للموسيقى الكونسرڤاتوار، المعهد العالى للفنون الشعبية، المعهد العالى لفنون الطفل، المعهد العالى للنقد الفنى.