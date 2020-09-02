شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تسترجع ذكرياتها في فيلم "الراقصة والطبال" بعد 36 عامًا من طرحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "الراقصة والطبال" بعد 36 عامًا من طرحه لأول مرة في دور العرض السينمائي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مشاهد لها من الفيلم الذي أنتج في عام 1984.

وعلقت نبيلة عبيد على مشاهدها في الفيلم قائلة: "الراقصة والطبال ..من روائع الأديب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج اشرف فهمي.. بحب الفيلم ده وبحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل أدهم".

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وفى يوم 27 فبراير 1984 عرض فيلم "الراقصة والطبال" للمخرج أشرف فهمى، تأليف مصطفى محرم، وبطولة نبيلة عبيد أحمد زكى، عادل أدهم، نبيلة السيد، وحقق نجاحًا فى السينمات وقتها، وما زال يعد حتى الآن من أجمل أفلام السينما التى قدمها أحمد زكى ونبيلة عبيد.



وفي وقت سابق، استرجعت النجمة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "توت توت"، الذى أنتج في عام 1992، موضحة أنها حصلت على أكثر من جائزة عنه من ضمنها أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى. ونشرت نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تويتر فيديو يحتوى على بعض المشاهد من فيلم "توت توت"، وعلقت: "فيلم توت توت قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم، حصلت على أكثر من جائزة عن الفيلم ده ومنها جائزة أحسن ممثله من مهرجان الإسكندرية السينمائي مساكم ورد.. وحشتونى".