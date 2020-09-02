شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يوعد جمهوره بطرح أغنية "مبهجة" خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد الفنان رامي جمال جمهوره بطرح أغنية مبهجة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ساعات من إجرائه استطلاعا لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر ليختاروا أغنية رومانسية أو درامية أو أخرى مبهجة لطرحها خلال أيام، حيث كتب: "طيب أنا خلصت أربع أغانى ومحتار وهاخد رأيكم أنزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط.. والله هسمع كلامكم لو الرأى الجماعى كان على حاجة بوضوح".

وبعد ساعات من استطلاع الرأي، كتب الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي على تويتر، اليوم الأربعاء، قائلاً: "التصويت خلص والاجماع طلع علي غنوة مبهجة.. استنوا مفاجأة خلال ١٠ أيام إن شاء الله".



رامي جمال عبر تويتر

وكان رامى قد وعد جمهوره بطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أغنية سينجل جديده قريباً جدا.. أنا فى العادة مبحبش انزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

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وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغاني ألبومه الجديد، حيث يتواجد رامى في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وجمال الخولى، وعمرو يحيي، أما الملحنين سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أوخرا العام الحالى أو مطلع عام 2021.