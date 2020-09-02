شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبي تمتدح والدتها أصالة: ملهمتي الأسطورة والمقاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت شام الذهبي رسالة إلى والدتها الفنانة إصالة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث شاركت جمهورها صورة للنجمة أصالة معلقة عليها: "ملهمتي.. لقد علمتني كيف أضع القيم والأخلاق قبل أي شيء.. أنتِ تحملين كبريائك حتى حينما تصلين إلى الحضيض من خداع الآخرين فأنت تصرين على أن تظلي صادقًا".

وأضافت شام الذهبي عبر إنستجرام في رسالتها الموجهة إلى والدتها: "أنت تحولين ألمك وخيبة أملك وتستخدميه في الفن، والحب لخلق الحياة من جديد.. أنت تعيدين بناء نفسك في كل مرة تسقطين فيها… أنتِ مقاتلة وحساسة وأسطورة سأفخر دائما بكوني ابنتك قبل أي شيء أخر"، فيما ردت عليها الفنانة أصالة عبر خاصية التعليقات قائلة :" أنا بقوى فيكم لقوًيكم".



شام الذهبي عبر انستجرام

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وفي وقت سابق، وجهت النجمة أصالة نصري، رسالة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل فيها ببعض الصور التي جمعتهما من إحدى رحلاتهم، وكتبت نصري قائلة "شامي الدّنيي الّلي بتتلوّن بكلّ ألوان السعادة والأمان والحبّ البالغ والوفا المُطلق هيّي امّي وبنتي وأختي ورفيقتي هيّي الحياة".

وتأتي تلك الصور بعد الشائعة التي تم تداولها منذ فترة، حول خطوبة النجمة أصالة نصري، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، لتخرج أصالة عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر فى مداخلة تلفزيونية، قائلة " "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هى صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبى مغلق بالضبة والمفتاح، قلبى تعبان قلبى مقهور، قلبى مش صحى، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللى بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".