شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تنتهى من تسجيل دويتو جديد مع أوكا فى ألبومها المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مى كساب من تسجيل أغنية بألبومها الجديد تحمل عنوان "عم الناس"، وهى دويتو يجمعها مع زوجها المطرب أوكا، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

وقالت مى كساب، لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بالتعاون مع زوجها أوكا من خلال الدويتو بألبومى الجديد، الذى يقدم بشكل جديد ومختلف وغير تقليدى، وأتمنى أن ينال دويتو إعجاب الجمهور.

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من ناحية أخرى قالت مى كساب، فى تصريحات السابقة لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هى الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثالثة "عم الناس"، والرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

يذكر أن آخر أعمال مي "سوسة سوسة"، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر إنستجرام، حيث كتبت فى تعليقها على ذلك إن لينك الأغنية بالكامل على موقع يوتيوب، تأتى الأغنية فى إطار اهتمام مي كساب بطرح أغاني من وقت لآخر مناسبة للأطفال، حيث كانت طرحت شهر الماضي أغنية "توت توت" عبر "يوتيوب".