شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تكشف عن أصعب مشاهدها فى "مدرسة الحب 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها البالغة بنجاح الحلقات الأولى من مسلسل "مدرسة الحب 3"، والذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات المشفرة بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي، بعد فترة طويلة من التأجيل.





وقالت جومانا مراد فى تصريحات صحفية، إن ردود أفعال الجمهور فاق توقعاتها خاصة بعد انهيار عدد كبير من الجمهور بالبكاء بسبب أحد المشاهد، وأنها تتابع جميع التعليقات عبر حساباتها الشخصية وتتفاعل معهم بشكل كبير خاصة جمهورها الذين يهنئونها بنجاح العمل، مشيرة أنها أول ممثلة عربية تنتج مسلسل كبير بذلك الحجم، وتحب تبحث عما هو جديد ومتميز في كل ما تقدمه من حيث أدوارها وأعمالها.





وأضافت "مراد" أن أصداء المسلسل كانت في غاية الروعة وذلك بعدما عرضت أغنية "قلبى وقع" مساء أمس للفنانة اللبنانية كارول سماحة، والتي صنعت خصيصا من أجل المسلسل ووهي من كلمات الشاعرة سهام شعشاع وألحان الموسيقار محمد رحيم، وسعيدة بوجودها ضمن المسلسل. وتحدثت جومانا مراد، عن مؤلف المسلسل معتز فتيحة خاصة أن سيناريو الجزء الثالث حققا نجاحا كبيرا عن أجزائه السابقة وقالت:"طريقة كتابة العمل جيدة بشكل كبير ومختلفة ومتميزة، وأبهرنى عندما قرأت الورق ونجاح العمل يرجع بسبب الحبكة الدرامية التي كتبها فتيحة على الرغم من كثرة الأحداث والمفاجآت في كل حلقة، وقصة العمل مكتوب بشفافية عالية وهو كاتب متميز وأهنئه على نجاح المسلسل وأحببت العمل معه وأتمنى أن يجمعنا عمل آخر. وأردفت: نجاح أي عمل سببه قصته، ومسلسل مدرسة الحب حقق نجاح كبير بشهادة من الجمهور الذين أوضحوا أن قصة المسلسل التي كتبها المؤلف معتز فتيحة كانت في غاية الروعة والجمال، والتوليفه التي حبكها كانت مميزة ومن الأعمال التي ستجعل الجمهور يتذكرها بعد فترة طويلة. Advertisements وكشفت جومانا عن أصعب مشاهد المسلسل حيث قالت:"مشهد موت مراد في الحلقة الرابعة ومشهد النهاية" ونجاح المسلسل له عدة زوايا من بينها أبطال العمل أبرزهم النجم خالد الصاوي، أمير كرارة، الراحل فاروق الفيشاوي، وغيرهم وتميز مصطفى قمر بالغناء في المسلسل لأول مرة باللهجة اللبنانية، موضحة أنها تقلق من كل عمل تقدمه ولكنها تطلب التوفيق من الله.





وتصدرت أغنية تتر العمل "لينا حياة بعدين" على تريند جوجل والتي قدمها النجم تامر حسني ووصلت في 24 ساعة إلي مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاون فيه مع الشاعر احمد الملكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

يذكر أن مسلسل "مدرسة الحب 3" بطولة جومانا مراد، بولنت إينال، مراد يلدريم، مصطفى قمر، أمير كرارة، خالد الصاوي، فاروق الفيشاوي، مي سليم، محمد لطفي، صبري عبد المنعم، لقاء سويدان، صفاء سلطان، طلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.