شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان البندقية السينمائى فى ظل أزمة فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مهرجان البندقية (فينيسيا) السينمائي، اليوم الأربعاء، لدعم الصناعات التي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، حيث اجتمع رؤساء المهرجانات السينمائية الرئيسية في أوروبا لافتتاح مهرجان فينيسيا بحضور مدير مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 77، ألبرتو باربيرا.



انطلاق مهرجان البندقية السينمائي في ظل أزمة فيروس كورونا

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء "رويترز" مدير مهرجان البندقية السينمائي الدولي، ألبرتو باربيرا وهو يقف مع رئيسة لجنة التحكيم كيت بلانشيت وعضو لجنة التحكيم الفرنسي لوديفين سانييه.

وقال تييري فريمو، رئيس مهرجان كان: "خلال حديثنا في شهر مارس، شعرنا جميعًا بالعزلة الكبيرة للفنانين ، الذين تساءلوا أيضًا عما سيحدث. توقف الكثير من التصوير، وألغيت الكثير من الإصدارات وفكرة استمرار المهرجان، بينما كانت دور السينما مغلقة.. أفادتهم بعض الشيء ".



ألبرتو باربيرا مع كيت بلانشيت ولوديفين سانييه وآخرين

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فيما قالت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، التى تترأس لجنة التحكيم الحائزة على جوائز في البندقية هذا العام، إنها تريد أيضًا إظهار دعمها لصانعي الأفلام الذين اضطروا لإكمال أفلامهم في ظروف صعبة.

وقالت: "إنه لأمر رائع أن هناك الكثير من رؤساء المهرجانات في جميع أنحاء العالم يأتون لدعم البندقية ويدركون أنها في الواقع تدعم مختلف الجوانب المختلفة للصناعة نفسها.. أعتقد أنه شعور جماعي للغاية، في الواقع، بطريقة ربما لم تكن كذلك من قبل.. أقل إقليميًا"، بحسب رويترز.



رئيسة لجنة التحكيم كيت بلانشيت



كيت بلانشيت