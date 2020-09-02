شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح كليب أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" عبر اليوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حكيم كليب أغنيته الجديدة "صحاب أونطة"، اليوم الأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، كما روج إلى أغنيته عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا خاصة موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام"، حيث كتب: "صحاب كتير صحاب أونطة باعونى آه فى اول محطة، مش هصاحب حد تانى جدعتنى معاهم كانت غلطة.. شوفوا دلوقتى فيديو كليب صحاب أونطة حصرياً على قناتى على اليوتيوب".

وانتهي حكيم مؤخرا من تصوير الأغنية بأحدث التقنيات، مع الاستعانة باستعراضات ستكون مفأجاة للساحة الغنائية اختارها ليقدم هذا النوع بطريقة مبتكرة غير تقليدية تناسب نجوميته الكبيرة في الساحة الغنائية العربية.



الفنان حكيم

الأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، ومن كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل.

Advertisements



الفنان حكيم في كليب صحاب أونطة