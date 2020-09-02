الأمير هاري وميغان يحييان ذكرى وفاة ديانا الـ23

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - لم يحيي الشعب البريطاني وعائلة الأميرة الراحلة ديانا سبنسر ذكرى وفاتها ال23 فحسب،بل أيضاً الأميران الشقيقان ويليام وهاري،كل على طريقته الخاصة،فكيف أحيا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ذكرى وفاة والدته الراحلة الأميرة ديانا ال23؟

اختار دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري "35 عاماً" وزوجته ميغان ماركل "39 عاماً" إحياء ذكرى وفاة والدة الأمير هاري، الأميرة ديانا ال23 بزراعة الزهور المفضلة للأميرة ديانا يوم أول أمس الأثنين 31 آب- أغسطس بحديقة دار رعاية إجتماعية للأطفال "روضة" ،مجاورة لمقر إقامة ونشأة ميغان ماركل القديم في مدينة لوس أنجلوس ،التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية ،مقر إقامة الأمير هاري وميغان ماركل الدائمة حالياً.

وأتاح الثنائي الملكي هاري وميغان الفرصة للأطفال بزراعة حديقة الدار معهما،جنباً إلى جنب،ويداً بيد،ولوحظ إلتزام الأمير هاري والأطفال بارتداء الكمامات خلال زراعة الزهور بأيديهم العارية من القفازات.

ونشرت الجمعية الخيرية:" Assistance League" مؤسسة دار رعاية أطفال لمرحلة ما قبل المدرسة الإبتدائية "روضة" صوراً للأمير هاري وميغان والأطفال معاً يزرعون الحديقة في موقعي التواصل الإجتماعي "تويتر" و"أنستغرام" الثلاثاء 1 أيلول- سبتمبر 2020 الجاري.

وترعى الدار أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في حي "لوس فيليز" بلوس أنجلوس.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية،نشأت دوقة ساسكس ميغان ماركل البالغة من العمر "39 عاماً" في حي لوس فيليز بلوس أنجلوس،ودرست بمدرسة الثانوية الكاثوليكية للفتيات.

الأمير هاري وميغان

تابعي المزيد:اختيار إليزابيث ديبيكي لأداء شخصية الأميرة ديانا في مسلسل "ذا كراون"



مفاجأة رائعة

وحصل الأطفال على مفاجأة رائعة بزيارة الأمير هاري وميغان لهم في الدار المتواجدين بها،والأروع مشاركتهما الأطفال إحياء ذكرى وفاة الأميرة ديانا ال23 التي توفيت بحادث سير في باريس مساء 31 آب- أغسطس 1997 بزراعة زهورها المفضلة في حديقة دار الرعاية لمرحلة ماقبل المدرسة.

وبالإضافة لمساعدة الأطفال في زراعة حديقة الدار،أمضوا وقتاً أكبر معهم،وجعلوهم يشعرون بأهمية تقدير الطبيعة وتنميتها واحترامها،وغرسوا قيمة وأهمية تناولهم الغذاء الصحي وتجنب قدر الإمكان غير الصحي.

وكانت الأميرة ديانا تحب الورود البيضاء ،ولم يكتف هاري بالزهور والبذور التي جلبها،بل شارك الأطفال بزراعة زهور أخرى كالبتونيا والزهور البرية المعروفة في كاليفورنيا والخضروات العضوية أيضاً كالطماطم "البندورة" والبازلاء الحلوة والأعشاب المفيدة.

وقال قصر كنسنغتون يوم السبت ،إنه سيتم تكريم الأميرة ديانا بذكرى عيد ميلادها الستين بتمثال فني سيكشف عنه ويتم تركيبه بتكليف من الأمير ويليام والأمير هاري في صيف 2021 المقبل.

وكان قد طلب الأمير ويليام "38 عاماً" والأمير هاري "35 عاماً" عام 2017 بناء التمثال،وتم تكليف النحات إيان رانك برودلي لهذه المهمة المميزة.