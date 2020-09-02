هل ما يجمع كايلي جينر وعارض الأزياء الفلسطيني فيصل خضرة حب أم صداقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - لن تكون نجمة الواقع المليونيرة كايلي جينر ،أول نجمة تعشق شاباً عربياً بقوة،وتعيش معه أجمل لحظات الحب بين الشرق والغرب،فقد سبقتها إلى ذلك أشهر نجمات الغناء: مادونا وجنيفر لوبيز وريهانا وجانيت جاكسون وكثيرات غيرهن.

وبالصور الرومانسية أعلنت نجمة الواقع وقطب الميك آب المليونيرة التي تقترب من أن تكون مليارديرة كايلي جينر البالغة من العمر "23 عاماً" حبها للفنان الشاب الفلسطيني الأصل فيصل خضرة الشهير بلقب "فاي"،وفعلت ذلك من خلال مشاركتها عشرات الملايين من متابعيها حول العالم صورها الرومانسية مع حبيبها العربي الفلسطيني الجديد فيصل خضرة خلال رحلة سياحية لهما في حساب لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ،وتداولتها باهتمام عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والعربية.

وظهر الثنائي فيصل وكايلي بإطلالة رومانسية منسجمين مع بعضهما بشكل كبير، إذ تفاعل المتابعون مع إطلالتهما هذه متمنين لهما السعادة، فيما تساءل البعض الآخر عن حبيبها السابق ترافيس سكوت الذي أصبح لدى كايلي جينر صفحة طويت ومضت في طريقها البعيد عنها.

كايلي وفيصل



ورصد فيصل خضرة في مجتمع المشاهير لأول مرة بحفل زفاف جاستن بيبر وهايلي بالدوين حيث حضر برفقة صديقته كيندال جينر،كما شوهد يحتفل بعيد الهالوين مع كيندال أيضاً عام 2018 ،ورافقها لمتابعة بطولة ويمبلدون للتنس بفئة الرجال بلندن.

ويرافق فيصل خضرة كايلي وكيندال برحلات سياحية كان آخرها للعاصمة الفرنسية باريس،ونفى مصدر مقرب وجود علاقة عاطفية بين فيصل خضرة وكايلي جينر،مؤكداً أنهما صديقان فقط،مثل صداقته مع شقيقتها كيندال جينر،لكن الأيام القادمة ستوضح إن كانت علاقتهما حباً أو صداقة حميمة ليس إلا.



فيصل خضرة ولد في السعودية.. ونشأ في الإمارات



الشاب الفلسطيني فيصل خضرة البالغ من العمر 28 عاماً ،حبيب كايلي جينر الجديد، مغن صاعد وعارض أزياء محترف مولود في المملكة العربية السعودية لأب هاو للفنون ووالدة سيدة أعمال تملك بوتيك ملابس ،ونشأ سنوات صباه الأولى في الإمارات العربية المتحدة قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وظل صديقاً مقرباً من كيندال جينر شقيقة كايلي لسنوات،وأصبح مقرباً من كافة أفراد آل كارداشيان.

لديه شقيقتان توأم، دي جي هما سما وهيا ومعروفتان بلقب"سيمي وهيز" ،وبارعتان بتنسيق الأغاني والموسيقى بالحفلات .