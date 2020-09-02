أحمد فهمي يستعد لبدء تصوير حلم سوسن

يستعد أحمد فهمي لتصوير فيلمه الجديد حلم سوسن وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل والمخرج.
من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم.
ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمي كل
والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عدد من المواقف التى يتعرض لها في إطار فانتازي.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل رجالة البيت والذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته أكرم حسني وويزو وإخراج أحمد الجندي أيضًا.
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