بالفيديو .. عمرو دياب يطرح كليب "يوم تلات"

طرح الهضبة عمرو دياب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" كليب أغنيته "يوم تلات" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائياً، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي. سينمائياً، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي.

أغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي واصدرت في Advertisements ألبوم سهران. ألبوم سهران.

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.



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