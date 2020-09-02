رغم أزمتة الصوتية .. Tenet يحقق إيرادات 53 مليون دولار حول العالم

واجه فيلم الخيال العلمي Tenet مشكلة فنية في الصوت، بعد أن إجتمع عدد من المشاهدين على نفس أزمة إنخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.

ورغم الأزمة التي واجهها الفيلم، إلا أنه إستطاع أن يحقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، وتم إطلاق Tenet في 41 سوقًا

دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار وسيبدأ عرضه في الولايات المتحدة وروسيا في 3 سبتمبر ، وكذلك في الصين في 4 سبتمبر.

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فيلم "Tenet" من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون و وجون ديفيد، واشنطن وآرون، تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.