جومانا مراد: لم أتوقع نجاح مدرسة الحب 3 والجمهور بكى أثناء مشاهدة الحلقات

أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها البالغة بنجاح الحلقات الأولى من مسلسل مدرسة الحب 3، والذي يعرض على قناة يا هلا الأولى، التابعة لشبكة OSN، بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي، بعد فترة طويلة من التأجيل، وتذاع الحلقة يوميا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت جومانا مراد، أن ردود أفعال الجمهور فاق توقعاتها خاصة بعد إنهيار عدد كبير من الجمهور بالبكاء بسبب أحد المشاهد، وأنها تتابع جميع

التعليقات عبر حساباتها الشخصية وتتفاعل معهم بشكل كبير وخاصة جمهورها الذين يهنئونها بنجاح العمل، مشيرة أنها أول ممثلة عربية تنتج مسلسل كبير بذلك الحجم، وتحب تبحث عما هو جديد ومتميز في كل ما تقدمه من حيث أدوارها وأعمالها.

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وأضافت جومانا مراد: أصداء المسلسل كانت في غاية الروعة وذلك بعدما عرضت أغنية قلبى وقع مساء أمس للفنانة اللبنانية كارول سماحة،

والتي صنعت خصيصا من أجل المسلسل ووهي من كلمات الشاعرة سهام شعشاع وألحان الموسيقار محمد رحيم، وسعيدة بوجودها ضمن المسلسل.

وتحدثت جومانا مراد، عن مؤلف المسلسل معتز فتيحة خاصة أن سيناريو الجزء الثالث حقق نجاحًا كبيرًا عن أجزائه السابقة وقالت: طريقة كتابة العمل جيدة بشكل كبير ومختلفة ومتميزة، وأبهرنى عندما قرأت الورق ونجاح العمل يرجع بسبب الحبكة الدرامية التي كتبها فتيحة على الرغم من كثرة الأحداث والمفاجأت في كل حلقة، وقصة العمل مكتوب بشفافية عالية وهو كاتب متميز وأهنأنه على نجاح المسلسل وأحببت العمل معه وأتمنى أن يجمعنا عمل أخر.