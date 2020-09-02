زي ما انتي لـ عمرو دياب تحتل المرتبة 20 لأكثر الأغاني استماعًا في العالم

تصدرت أغنية زي ما انتي للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعًا حول العالم ، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الأغانياستماعًا حول العالم خلال الأيام الماضية.
وعادت الأغنية لتتصدر الأكثر استماعًا منذ أن طرح الهضبة كليب مصورلها من حفله الاخير بالساحل الشمالي والذي سعى من خلاله لتأريخ أغنياته بالتصوير السينمائي.
أغنية زي ما انتي صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع نادر حمدي.
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