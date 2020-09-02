غدًا.. عشم إبليس على MBC مصر

هل تصل الأم إلى مرحلة تكره فيها ابنها وتتآمر عليه؟ ما الذي يصل بشاب إلى مرحلة من الضياع، لا يعرف بعدها التمييز بين من يريد تصفيته وبين من يقف إلى جانبه؟ هل تتحول الحياة في لحظة إلى غابة، يصعب العيش فيها لأسباب غامضة؟ هذا جانب من الأسئلة التي تطرحها الدراما الاجتماعية التشويقية عشم إبليس للكاتب تامر إبراهيم والمخرج إسلام خيري، الذي تعرضه MBC مصر يوميًابداية من غدًا الخميس في تمام التاسعة مساًء.
يطرح المُسلسل فكرة الصراع المزمن بين الخير والشر، وبين القيم والأخلاق من جهة والطمع والانتهازية من جانب أخر، مضيئًا على كوامن النفس البشرية وما تعيشه من ضغوط الحياة اليومية، واعتبار الكثيرين أن المال والثروة هما الأساس، ولا يتوانون عن فعل أي شيء من أجله، حتى لووصل الأمر إلى حد التصفية الجسديّة لأقرب المقربين منهم، وخصوصًا عندما تصل الأنانية إلى أقصى حدودها ويملأ الطمع القلوب والعقول.
مٌسلسل عشم إبليس يضم نخبة من النجوم منهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، دينا الشربيني، دلال عبد العزيز، أحمد بدير، خالد كمال، نهى عابدين، مريم حسن، ضياء عبد الخالق، ولاء الشريف وأخرين.. وهو من تأليف تامر ابراهيم، وإخراج إسلام خيري.
ويُعرض مُسلسل عشم إبليس على MBC مصر من الأحد إلي الخميس، الساعة 9:00 مساًء، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الخميس 3 سبتمبر 2020.
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