بالصورة – إليسا تتصدر غلاف مجلة “فوربس” الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 دقائق

رغم المأساة والصعوبات التي يعيشها اللبناني، لا يزال الفن المخرج الوحيد ليخفف من ألم الناس.

في السياق، تصدّرت الفنانة إليسا غلاف مجلة “فوربس” الشرق الأوسط بطبعتها الانكليزية عن قائمة أهم 100 فنان في العالم العربي بعددها الصادر عن الشهر الجاري.

وظهرت بقميص جينز وشعر منسدل ومكياجها “السموكي” المعتاد، وكتب المجلة تحت الصورة عبارة بالانكليزية “تسيطر”.

ووصفتها بأنها “تجمع ما بين الجمال والموهبة والجرأة”، معتبرة أنها “قوّة يحسب لها حساب على المسرح وبعيداً منه”.

توازياً، علّقت الفنانة إلسا على هذا الحدث عبر نشرها الغلاف على صفحتها عبر “إنستغرام” قائلة: ” So happy and humbled to be among Forbes Middle East Top 10 Arab Singers List. Happy as well to see many Lebanese names among those chosen and beautiful colleagues along on the list”.

وفي المختصر عبّرت إليسا عن سعادتها كما وأنها عبرت عن فرحها لرؤية أسماء لبنانيين على اللائحة أيضاً”.

يذكر أن إليسا ومنذ اندلاع ثورة 17 تشرين، كانت الداعمة الأكبر والأشرس على الإطلاق في مواقفها الصريحة والعلنية.

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها، بقيت صامدة وتمسكت بالثورة، وقدمت أغنية “عم ثور” للثورة ونالت إعجاب الكثير من اللبنانيين.

في السياق، ومع وقوع انفجار مرفأ بيروت، كانت غليسا من المتضررين الذين فقدوا منزلهم جراء الانفجار الذي حصد أرواحاً كثيرة وجرح الآلاف.

وصبّت إليسا كل غضبها على الطبقة السياسية التي تتحمل مسؤولية الانفجار كاملاً.