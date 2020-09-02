بالصور – مايا دياب للسيدة فيروز: “منحبك سيدة البلاد”

مايا دياب
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صور من لقاء السيدة فيروز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابها الخاص على منصة إنستغرام.
وعلّقت على الصور قائلة: “كل أوسمة الشرف بالعالم ما بتكفيكي! يلي صار شرف كتير كبير لكل إنسان وطني ووسام الشرف هو رمز لتقديرك. منحبك سيدة البلاد”.
في سياق متصل، عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان الاثنين، في زيارة استغرقت يومين وجدول زمني مليء بالأحداث والمحادثات السياسية التي سعت إلى رسم مخرج للبلاد.
واختار ماكرون رؤية مغنية لبنان الأولى فيروز، وهي رمز وطني وأحد الشخصيات النادرة في لبنان المحبوبة والاحترام في جميع أنحاء البلاد.
وبعد وصوله إلى مطار بيروت مساء الاثنين، توجه ماكرون مباشرة لزيارة فيروز في منزلها في الرابية شمال بيروت، بعيدًا عن وسائل الإعلام بناءً على طلبها.
وقلّد ماكرون فيروز أرفع وسام فرنسي، وهو وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور (Commandeur)، في المقابل شكرته فيروز وقدمت له بدورها هدية تذكارية، قيل أنها لوحة فنية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وخلال مغادرته منزل السيدة فيروز، قال ماكرون للصحافيين إنه “يعد بأن يكون لبنان أفضل مما هو عليه وأن السيدة فيروز أيقونة ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين واللقاء كان استثنائيا”.
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