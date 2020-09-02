بالفيديو: هكذا احتفل الملياردير بيل غيتس بعيد ميلاد صديقه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

في مشهد لاقى الكثير من التفاعل والإعحاب على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الملياردير وصاحب شركة مايكروسوفت بيل غيتش جمهوره فيديو ظهر فيه وهو يعد كعكة الأوريو بمناسبة ميلاد صديقه المقرب، المياردير وارن بافت.

تربط الملياردير الأمريكي وارن بافت ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس علاقة صداقة قوية امتدت لعقود طويلة، ما دفع الأخير لمفاجأة المستثمر المخضرم بهدية غير متوقعة احتفالاً بعيد ميلاده الـ90.

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ويعلم غيتس مدى عشق بافت لكعكة الأوريو، ما دفعه لابتكار طريقة سهلة لطهوها بأدوات بسيطة وتسجيل مقطع فيديو على صفحته الخاصة على تويتر، وأرفقها بكلمات رقيقة متمنياً عيداً سعيداً للملياردير المخضرم.

​ويحتل بيل غيتس المركز الثاني في ترتيب أثرياء العالم بثروة 125 مليار دولار، فيما يحل وارن بافيت في المركز الخامس بثروة 82.5 مليار دولار أمريكي.

ويشغل “بافت” موقع رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي وهو ثالث أغنى أغنياء العالم لعام 2014 حسب مجلة فوربس الإمريكية بثروة 65.6 مليار دولار أمريكي بعد أن كان أغنى رجل بالعالم لعام[2008] بثروة 40 مليار دولار أمريكي وهو أشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك.