بالفيديو والصور: زينة مكي تفاجئ خطيبها على الهواء وتغني “قلبي يا قلبي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي صورة عبر منصة “إنستغرام” مع خطيبها الملحن نبيل الخوري يرتديان فيها الكمامات في زمن كورونا.

وعلقت على الصورة كاتبة: “My superman loves this pic” ما يعني أن حبيبها يحب هذه الصورة.

في سياق منفصل، فاجأت مكي خطيبها نبيل اليوم في مقابلة أجرتها حيث غنّت له أغنية “قلبي يا قلبي” للفنانة نانسي عجرم والذي هو سبق ولحّنها. وعلقت على الفيديو وقالت: “هذه هي مفاجأتي لك”.

زينة مكي تفاجئ خطيبها

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يذكر أن الخوري طلب يد زينة مكي منذ قرابة الأسبوعين في النادي الرياضي.

و شاركت الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي مقطع فيديو عبر إنستغرام يوثق لحظة تقدم الملحن اللبناني نبيل خوري لطلب يدها.

وفي التفاصيل، أكدت زينة العام السابق أنها تعيش قصة حب مع شخص من خارج الوسط الفني وأطلقت وقتها تصريحًا مثيرًا للجدل حول زواجها مدنياً من رجل مسيحي وستترك لأولادها في المستقبل حرية اختيار ديانتهم وتقبل الآخر والانفتاح في التفكير بشكل عام.

هوية حبيب زينة بقيت مجهولة حتى شاركت زينة فيديو للحظة تقدم الملحن نبيل خوري لطلب يدها على أنغام إحدى أغانيه التي كتبها خصيصًا من أجل هذه المناسبة.

ودخل نبيل المجال الفني منذ أقل من سنة وأبرز أغانيه كانت “قلبي يا قلبي” لـ نانسي عجرم والتي شكلت حالة جديدة في الوسط الفني بتحقيقها أكثر من 23 مليون مشاهدة في غضون 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

زينة والتي اختارت أن تكون مميزة بعين المشاهد بعيداً عن عمليات التجميل كانت قد أطلقت تصريحًا جريئًا بأن لا مانع لها من تقديم دور فتاة سحاقية طالما أن القصة قوية وتستحق.