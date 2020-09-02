شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم استعانوا بزوجاتهم فى الكليبات على خطى عمرو دياب منهم عاصى الحلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح عام 2020 هو عام الغرائب فى كل شىء حتى فى عالم الفن، فبعد أن كان الهضبة عمرو دياب يحاول دائما إبعاد زوجته عن الميديا، هذا العام تغير الحال وشاركت معه الفنانة دينا الشربينى فى كليبه الأخير كموديل فى أغنية "أماكن السهر"، كما شاركت معه زوجته السابقة شيرين رضا فى أحد كليباته، وهو ليس الوحيد فى هذا الأمر، حيث خاض المطرب رامى صبرى، التجربة نفسها عندما ظهرت معه زوجته شيرين فى كليب "مش فاكر ليك" والتى غناها مع المطربة السورية أصالة نصرى.

ونفس الشىء قد فعله النجم اللبنانى عاصى الحلانى الذى استعان بزوجته "كوليت بولس"، أكثر من مرة، الأولى من خلال أغنية "عذبوني" والتي ظهرت معهما ابنتهما للمرة الأولى، ثم كررا التجربة مرة ثانية في أغنية "خليك بقلبي"، بعد مرور أكثر من 20 عاما بفيديو كليب جديد يحمل اسم "بعشقك"، وكذلك النجم التونسى صابر الرباعى استعان بزوجته فى كليب "إخلاص"، وفى المقابل نرى المطربة كارمن سليمان قد استعانت بزوجها مصطفى جاد كموديل فى كليب أغنية "بصاتك".