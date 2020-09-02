إبراهيم سعفان.. فقد 4 من أبناءه وعلم سعاد حسني القراءة والكتابة.. صور

رنا صلاح الدين - رغم أنه لا يظهر على الشاشة إلا لدقائق قليلة إلا أن الفنان المصري الراحل إبراهيم سعفان استطاع أن يقدم الكثير خلال هذه اللحظات وحقق نجاحا كبيرا وأسعد جمهوره بضحكة صادقة.

إبراهيم سعفان

ولد الفنان إبراهيم سعفان عام 1924 في محافظة المنوفية، أراد والده أن يلتحق بالأزهر، فدرس الشريعة، ولكنه بعد ذلك تقدم للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية.

كان سعفان يقدم عدد من المسارح أثناء دراسته في الأزهر، وهذا أغضب زملائه ولكنه أقنعهم برسالته.

إبراهيم سعفان

بعد الانتهاء من الدراسة، التحق "سعفان" بفرقة نجيب الريحاني المسرحية.

من أهم أعماله "30 يوم في السجن"، ومسرحية "الدبور"، و"أونكل زيزو حبيبي"، و"مذكرات الآنسة منال"، و"سفاح النساء"، و"ميرامار"، و"أزمة سكن›.

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إبراهيم سعفان

قال عنه الفنان سمير غانم إنه كان صديقه المقرب، وامتلك من الموهبة ما كان يؤهله لأكثر مما حققه، وقال الناقد طارق الشناوي إنه كان هداف يسجل في ثانية واحدة.

إبراهيم سعفان

قام إبراهيم سعفان بتعليم الفنانة سعاد حسني اللغة العربية، حيث طلب منه عبدالرحمن الخميسي أن يعلمها القراءة والكتابة.

إبراهيم سعفان

وذكر عازف القانون محمد سعفان، في برنامج "مصر جميلة" على القناة الثانية، أن أصعب المواقف التي مرت في حياة والده، هي وفاة 4 من أبنائه في عام واحد، إذ توفي 3 أولاد وفتاة بسبب إصابتهم بالجفاف، وبعدما أنجبت زوجته مرة أخرى أطلق على المولودة الجديدة اسم "رضا"، وبعدها أنجب 4 أبناء آخرين.