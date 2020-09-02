رأت الدمعة في عينيه فعانقها.. تفاصيل لقاء ماكرون وماجدة الرومي

خلال زيارته السريعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الفنانة ماجدة الرومي في قصر الصنوبر.

ونشرت ماجدة الرومي، الأربعاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور التي جمعتها بماكرون.





وعلقت الصفحة الرسمية للرومي على "فيسبوك": "أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديداً على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري".

وأضافت: "عبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته".

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وتابعت: "بدورها أكدت له الماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان مشيرةً الى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه".





واختتمت التدوينة قائلة: "الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير".

وجاء لقاء الرئيس الفرنسي بالفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد أن التقى، مساء الإثنين، بالفنانة فيروز، ضمن خطة لقاءاته أثناء زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت للمرة الثانية.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن ماجدة الرومي حضرت إلى قصر الصنوبر برفقة شقيقها "عوض" حاملة معها باقة ورد كبيرة.



