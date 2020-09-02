فن ومشاهير

العثور على جثة إريك موريلو قبل محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365 - وكالات

الأربعاء 2020/9/2 09:21 م بتوقيت أبوظبي

عثر على منسق الأسطوانات إريك موريلو صاحب أغنية "أي لايك تو موف إت"، ميتا في منزله في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أيام من مثوله أمام المحكمة في قضية اعتداء جنسي. 

وقال متحدث باسم شرطة ميامي بيتش، لوكالة "فرانس برس"، إن الشرطيين الذين توجها إلى الموقع لم يرصدا أي مؤشرات تدفع إلى الاعتقاد بأن الوفاة حدثت جراء عمل عنيف، لكنه أشار إلى أن فحوص الطب الشرعي هي المخولة بالجزم في ملابسات وفاة الرجل البالغ 49 عاما.

ولد إريك موريلو في نيويورك وأمضى جزءا من طفولته في كولومبيا، واشتهر باسمه المستعار "ريل 2 ريل"، الذي كان يستخدمه لدى إطلاق أغنيته الشهيرة "أي لايك تو موف إت" سنة 1993.

Advertisements

ورغم أنه صاحب الأغنية، لم يظهر موريلو سوى في مقاطع قصيرة في نسختها المصورة التي طغى عليها حضور المغني الترينيدادي مارك ماشي المعروف باسم "ذي ماد ستانتمان".

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حول العالم وفتحت لمنسق الأسطوانات أبواب مسيرة مهنية ناجحة خصوصا في أوروبا.

وكان يُنتظر مثول إريك موريلو، الجمعة، أمام المحكمة في إطار قضية اعتداء جنسي.

وتؤكد الضحية المفترضة أنها تعرضت للاغتصاب أثناء النوم لدى منسق الأسطوانات بعد سهرة في ديسمبر/كانون الأول/، وقد طابق الحمض النووي الخاص بموريلو على عينات أُخذت من المرأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة إريك موريلو قبل محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا