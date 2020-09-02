العثور على جثة إريك موريلو قبل محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي

عثر على منسق الأسطوانات إريك موريلو صاحب أغنية "أي لايك تو موف إت"، ميتا في منزله في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أيام من مثوله أمام المحكمة في قضية اعتداء جنسي.



وقال متحدث باسم شرطة ميامي بيتش، لوكالة "فرانس برس"، إن الشرطيين الذين توجها إلى الموقع لم يرصدا أي مؤشرات تدفع إلى الاعتقاد بأن الوفاة حدثت جراء عمل عنيف، لكنه أشار إلى أن فحوص الطب الشرعي هي المخولة بالجزم في ملابسات وفاة الرجل البالغ 49 عاما.

ولد إريك موريلو في نيويورك وأمضى جزءا من طفولته في كولومبيا، واشتهر باسمه المستعار "ريل 2 ريل"، الذي كان يستخدمه لدى إطلاق أغنيته الشهيرة "أي لايك تو موف إت" سنة 1993.

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ورغم أنه صاحب الأغنية، لم يظهر موريلو سوى في مقاطع قصيرة في نسختها المصورة التي طغى عليها حضور المغني الترينيدادي مارك ماشي المعروف باسم "ذي ماد ستانتمان".

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حول العالم وفتحت لمنسق الأسطوانات أبواب مسيرة مهنية ناجحة خصوصا في أوروبا.

وكان يُنتظر مثول إريك موريلو، الجمعة، أمام المحكمة في إطار قضية اعتداء جنسي.

وتؤكد الضحية المفترضة أنها تعرضت للاغتصاب أثناء النوم لدى منسق الأسطوانات بعد سهرة في ديسمبر/كانون الأول/، وقد طابق الحمض النووي الخاص بموريلو على عينات أُخذت من المرأة.