أحمد مالك في إيطاليا لحضور العرض الأول لفيلمه The Furnace

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"الخليج 365" من بيروت: يسافر الفنان المصري الشاب أحمد مالك إلى إيطاليا لحضور العرض العالمي الأول لفيلم The Furnace الذي ينافس في قسم آفاق ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسيكون العرض الأول للفيلم يوم الجمعة 4 سبتمبر بحضور أبطاله.

ويدور الفيلم حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، ويروي حكاية بطل يبحر في الجشع والبحث عن الهوية في أرض جديدة.

ويسلط الضوء على التاريخ المنسي لراكبي "الغان" الأستراليين، ومعظمهم من المسلمين والسيخ من الهند وأفغانستان وبلاد فارس، الذين فتحوا الصحراء الداخلية للبلاد، وشكلوا روابط فريدة مع السكان الأصليين المحليين.

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وسيلعب مالك، الممثل المصري الشاب، الذي اختير كأحد النجوم الصاعدين في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2018، دور سائق جمل يتعاون مع وينهام ليخدعوا الجنود المتحمسين في سباق لإعادة ضبط سبائك الذهب في فرن سري.

ويشارك مالك ووينهام في البطولة كل من وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون، ماهيش جاد و وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي.

وتلقى الفيلم دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.