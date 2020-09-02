ما كان هذا حب جديد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، أحدث أغانيه، وحملت عنوان "ما كان هذا حب"، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على نشرها على اليوتيوب.

وكان الفنان السعودي قد حقق بداية هذا العام نجاحاً كبيراً بعد إطـلاقه أغنية بعنوان “حن الغريب”، عبر تطبيق Deezer وموقع يوتيوب، في فبراير الماضي، والتي حققت أكثر من 48 مليون مشاهدة، تعاون فيها مع الشاعر فهد المساعد، ولحَّنها “مُـبهم”، وقام بتوزيعها عصام الشرايطي.

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الجدير بالذكر أن ألبومه الجديد قد تأخر طرحه لعدة أشهر بسبب إجراءات الحجر المنزلي عقب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة ليلة “مجيديات” للنجم عبدالمجيد عبدالله، في موسم الرياض الماضي، إلا أن حالة الفنان الصحية حالت دون ذلك، بسبب إصابته بمرضٍ في الأذن الداخلية، من أعراضه الدوار والطنين.