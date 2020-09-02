شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كريستوفر نولان Tenet يواجه مشكلة فنية فى انخفاض الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فيلم الخيال العلمي والإثارة Tenet للمخرج كريستوفر نولان، مشكلة فنية جديدة في الصوت، بعد ان أوضح عدد كبير من المشاهدين وجود أزمة في انخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

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وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار وسيبدأ عرضه في الولايات المتحدة وروسيا في 3 سبتمبر ، وكذلك في الصين في 4 سبتمبر.